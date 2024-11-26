Ozon планирует перенести юридический адрес с Кипра на Октябрьский остров

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Акционеры Ozon на годовом собрании рассмотрят вопрос о регистрации компании в административном районе на Октябрьском острове в Калининграде в форме международной компании публичного акционерного общества «Озон» (МКПАО «Озон»). Речь идёт о редомициляции (переносе юридического адреса компании из одной юрисдикции в другую без прекращения работы в первоначальной стране. — прим. «Нового Калининграда») кипрской холдинговой компании Ozon Holdings Limited. Об этом сообщает «Интерфакс».

Топ-менеджмент Ozon анонсировал подготовку к редомициляции в апреле — тогда CFO компании Игорь Герасимов сообщал, что инициировать «переезд» планируется в 2024 году. «Последние два с половиной года Ozon тщательно анализировал различные варианты, как обеспечить устойчивое развитие компании в долгосрочной перспективе в текущих геополитических, экономических и регуляторных условиях. Мы пришли к выводу, что сценарий редомициляции полностью отвечает интересам компании и её партнёров», — сообщил Ozon.

В случае одобрения решения акционерами ожидается, что процесс редомициляции завершится до конца 2025 года. По его итогам акции МКПАО будут торговаться на Мосбирже.


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