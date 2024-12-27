Акционеры Ozon решили перенести юридический адрес с Кипра в Калининград

Акционеры Ozon приняли решение о смене юрисдикции с Кипра в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании в пятницу, 27 декабря.



Решение принято на общем собрании 27 декабря. Компания будет зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский в форме международной компании публичного акционерного общества «Озон».

Ozon ожидает, что перерегистрация завершится до конца 2025 года. Компания будет информировать инвесторов обо всех ключевых этапах процесса. Процедура предполагает полный перенос акционерной структуры Ozon в Россию, все акционеры будут участвовать в редомициляции (переносе юридического адреса компании из одной юрисдикции в другую без прекращения работы в первоначальной стране. — прим. «Нового Калининграда») на одинаковых основаниях, отметили в компании.

«Редомициляция будет содействовать росту ликвидности бумаг, снизит регуляторные риски на ключевом рынке, позволит возобновить опционную программу для стимулирования и удержания сотрудников, а также упростит внутригрупповые транзакции. Ситуация не повлияет на стратегию развития и операционную деятельность Ozon», — подчеркнули в пресс-службе.

В Ozon ожидают, что после регистрации компании в России торги ее бумагами на бирже будут остановлены не более, чем на несколько недель. Это необходимо для конвертации депозитарных расписок в акции МКПАО, которые будут доступны для покупки всем инвесторам. Биржа заранее проинформирует об этом инвесторов.