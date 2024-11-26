Соцфонд: при высокой инфляции возможна дополнительная переиндексация пенсий

С 1 января пенсии работающим и неработающим пенсионерам в России увеличат на 7,3% с учётом прогнозируемой инфляции. Если её фактическая величина в следующем году будет выше ожидаемого значения, Правительство может рассмотреть возможность повторной индексации пенсионного пособия. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главу Социального фонда Сергея Чиркова.

Чирков отметил, что всего в 2025 году пенсии получат более 42 млн человек, на страховые выплаты планируется направить около 11 трлн руб., а на поддержку по гособеспечению — 825 млрд руб. Средний размер страховой пенсии по старости увеличится до 24 тыс. руб.

Годовой уровень инфляции в России сейчас составляет примерно 8,7%. Минэкономики прогнозировало снижение этого показателя до 7,3% к концу года, Центральный банк же ожидает рост потребительских цен на уровне 8–8,5%, уточняет «Коммерсант».