Соцфонд: при высокой инфляции возможна дополнительная переиндексация пенсий

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С 1 января пенсии работающим и неработающим пенсионерам в России увеличат на 7,3% с учётом прогнозируемой инфляции. Если её фактическая величина в следующем году будет выше ожидаемого значения, Правительство может рассмотреть возможность повторной индексации пенсионного пособия. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главу Социального фонда Сергея Чиркова.

Чирков отметил, что всего в 2025 году пенсии получат более 42 млн человек, на страховые выплаты планируется направить около 11 трлн руб., а на поддержку по гособеспечению — 825 млрд руб. Средний размер страховой пенсии по старости увеличится до 24 тыс. руб.

Годовой уровень инфляции в России сейчас составляет примерно 8,7%. Минэкономики прогнозировало снижение этого показателя до 7,3% к концу года, Центральный банк же ожидает рост потребительских цен на уровне 8–8,5%, уточняет «Коммерсант».

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявлял, что с 2025 года пенсии будут индексироваться два раза в год. В 2024 году также завершается переходный период, в течение которого пенсии ежегодно индексировались с 1 января на уровень фактической инфляции не менее чем на одну тысячу рублей.

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