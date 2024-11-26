В России намерены взыскивать долги по налогам физлиц без суда

Минфин России предложил внедрить новый, внесудебный порядок взыскания обязательных платежей и штрафов с физических лиц. Об этом пишет РБК.



Если идея будет принята, налоговые органы смогут самостоятельно принимать решения о взыскании. Однако инициировать процедуру они смогут лишь по истечении шести месяцев с момента, когда физлицо должно было осуществить оплату. Обращение взыскания будет осуществляться через портал «Госуслуги» или личный кабинет налогоплательщика. В случае невозможности уведомить должника через эти каналы письмо отправят по почте, пишет издание.



В связи с тем, что основной объем задолженности составляют имущественные платежи, а также налог на доходы физлиц, предполагается, что нововведение, которое сможет заработать с 1 ноября 2025 года, позволит увеличить поступления в региональные бюджеты на 22,5 млрд руб. Кроме того, экспертами прогнозируется снижение нагрузки на судебную систему, к тому же гражданам не придется платить госпошлину и исполнительный сбор, которые увеличивают сумму основного долга.