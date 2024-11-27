В Калининградской области продолжают расти траты на ювелирные изделия

За девять месяцев 2024 года рынок ювелирной розницы в Калининграда в денежном выражении достиг 4,6 млрд рублей, что на 34% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводит Аналитический центр ювелирной компании Sokolov.

Ювелирный рынок Калининградской области в целом вырос на 36%, заняв пятое место по росту оборота в России. Кроме того, его объём впервые достиг 3,4 млрд рублей, что обеспечило региону второе место по Северо-Западному федеральному округу. В топ-3 по СЗФО также вошли Санкт-Петербург (19,2 млрд рублей) и Мурманская область (1,6 млрд рублей).

Помимо этого, в Калининградской области вырос средний чек на ювелирные украшения. За девять месяцев, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, он увеличился на 19% и составил 4033 рубля. В областном центре чек составил 6082 рубля (+14%).

Ранее сообщалось, что рынок ювелирной розницы Калининграда в первом полугодии 2024 года в денежном выражении достиг 1,326 млрд рублей, что на 40% выше показателей аналогичного периода прошлого года.