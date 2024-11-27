Эмоции улягутся: в Минэкономразвития РФ объяснили текущее ослабление рубля

Снижение курса рубля на данный момент не связано с фундаментальными факторами, торговый баланс России крепкий, а эмоции, свойственные валютному рынку, улягутся. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, пишет «Интерфакс».

«Текущее ослабление курса не связано с фундаментальными факторами, видим, что торговый баланс крепкий. Основные факторы ослабления — укрепление доллара к мировым валютам и опасения участников внешнеэкономической деятельности относительно дальнейшего взаимодействия с контрагентами на фоне очередного ужесточения санкций против РФ», — пояснил глава Минэка, подчеркнув, что экономика РФ сейчас значительно меньше зависит от расчетов в валютах недружественных стран.

«Как это часто происходит в подобных ситуациях, сейчас на валютном рынке присутствует избыточная эмоциональная составляющая. Опыт показывает, что после периода повышенной волатильности курс всегда стабилизируется», — добавил Решетников.