Исследование: сократился срок, за который калининградец может накопить миллион

Срок, за который житель Калининградской области может накопить миллион рублей на пополняемом вкладе при медианной зарплате, за год сократился с 11 до 7,7 года. К таким выводам пришли эксперты центра экономических исследований «РИА Рейтинг».

В рейтинге регионов по способности населения накопить миллион Калининградская область за год поднялась с 35 на 32 место из 85. Доля работников, которые не смогут накопить миллион рублей за 10 лет стажа, составила, по данным исследования, 14,4%. В 2021 году аналогичное исследование показало, что на то, чтобы накопить миллион, жителю региона нужно более 20 лет.

Лидером рейтинга среди регионов по скорости накопления стал Чукотский автономный округ. Здесь жители смогут собрать миллион рублей за четыре года и один месяц. Дольше всех откладывать заявленную сумму придётся в Ингушетии — больше десяти лет.

Участие в исследовании в связи с отсутствием данных не принимали ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.

Расчёты произведены по данным Росстата и Банка России. В модели накопления предполагалось сбережение ежемесячно 10% от размера медианной зарплаты в регионе на пополняемом банковском вкладе. Медианная зарплата является оценкой «РИА Рейтинг» в среднем за 12 месяцев — с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2024. Процентная ставка по депозитам принята соответствующей федеральному округу, в который входит регион. Уровень процентных ставок по депозитам соответствует сентябрю 2024 года.