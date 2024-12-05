Калининградцы во время «Монетной недели» сдали монет на 1,3 млн руб.

Жители Калининградской области в рамках Всероссийской акции «Монетная неделя» принесли в банки почти 330 тыс. монет разных номиналов на сумму более 1,3 млн рублей. Как сообщили в региональном отделение Северо-Западного главного управления Центробанка РФ, чаще других калининградцы сдавали монеты номиналом 10 рублей (более 93 тыс. шт.) и монеты номиналом 1 рубль (почти 81 тыс. шт.).

«Участие калининградцев в акции помогает вернуть монеты в оборот и сэкономить на чеканке новых монет. Монетная неделя проходит дважды в год — весной и осенью, во время осенней акции жители области вернули в оборот на 14% больше монет, чем весной», — рассказал управляющий региональным отделением Евгений Малый.

Акция проходила с 7 по 20 октября 2024 года, в это время можно было обменять мелочь на бумажные деньги или без комиссии зачислить сумму на свой счет. В акции приняли участие 44 банковских отделения — сдать мелочь можно было практически во всех муниципалитетах области.

В целом в стране в период проведения акции с 7 по 20 октября жители принесли в банки 199 тонн мелочи — это 45 млн монет на сумму 186 млн рублей.