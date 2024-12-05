Калининградстат: за год зарплата жителей региона увеличилась на 18%

В сентябре 2024 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в Калининградской области составила 64 028,7 рублей. Как сообщает Калининградстат в своём докладе о социально-экономическом развитии региона, по сравнению с сентябрем 2023 года она увеличилась на 18%, а по сравнению с августом 2024-го — на 4,3%.

Реальная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, составила 107,7% к уровню сентября прошлого года и 103,8% — к уровню августа 2024-го.

Отмечается, что самую высокую зарплату в регионе получают работники, занятые в сфере сельского и лесного хозяйства, охоты и рыболовства. Их зарплата составляет 110 593,5 рублей (в сфере рыболовства — 261 918,5 рублей). На втором месте находятся сотрудники, занимающиеся финансовой и страховой деятельностью (95 042,9 рублей), а на третьем — добычей полезных ископаемых (90 026,5 рублей).