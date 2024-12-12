В ноябре из Калининграда отправили почти 3 тыс. тонн рыбы в 20 регионов России

В ноябре из Калининградской области отправили почти 3 тыс. тонн рыбной продукции в 20 регионов России. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Общий объём составил 2762 тонны. Мороженую рыбу, куда входят салака, окунь, лещ и др., направили в Санкт-Петербург и Московскую область. Совокупный объём этих партий составил 1,5 тыс. тонн. Рыбу также отправляли в Ленинградскую, Ростовскую, Рязанскую Астраханскую области и другие регионы.

«Также направлено 1,2 тыс. тонн морепродуктов. Основными получателями стали Московская и Ленинградская области, небольшие партии морепродуктов и направлялись Новгородскую, Смоленскую, Орловскую области и др.», — говорится в сообщении регионального управления Россельхознадзора.