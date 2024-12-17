В декабре в регион ввезли более 1,6 тыс. тонн импортной рыбы и морепродуктов

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С начала декабря в Калининградскую область ввезли 1622 тонны импортной рыбы, рыбной продукции и морепродуктов. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Общий объём партий импортированной мороженой рыбы составил 226 тонн. Основными экспортёрами выступили Турция, Фарерские острова, Вьетнам и Китай.

Также на территорию региона везли 1200 тонн креветок из Эквадора, Аргентины, Вьетнама, Саудовской Аравии и Индии. Кроме того, из Индии поступил фарш сурими. Общий вес партий — 196 тонн. Вся продукция прошла ветеринарный контроль и была допущена к ввозу на территорию области.

В ноябре из Калининградской области отправили почти 3 тыс. тонн рыбной продукции в 20 регионов России. 

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