Калининградстат: за год сильнее всего подорожали овощи

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В ноябре в списке самых подорожавших продуктов по сравнению с прошлым годом оказались овощи. Об этом свидетельствуют данные Калининградстата.

На первом месте находится белокочанная капуста, выросшая в цене на 56% (41,73 руб. за кг). Свежие огурцы заняли вторую позицию (+55,6%, 276,52 руб. за кг), а третью — репчатый лук (+48%, 72,03 руб. за кг). На четвёртом месте оказалось сливочное масло, подорожавшее на 45,6% (1231,46 руб. за кг). Пятую строчку заняла морковь, выросшая в цене на 42,94% (67,74 руб. за кг).

В списке подешевевших продовольственных товаров за год оказались гречневая крупа (-10,5%, 96,94 руб. за кг), жевательная резинка (-6,6%, 43,87 руб. за упаковку), мороженые кальмары (-2,1%, 421,68 руб. за кг), куриные окорочка (-1,3%, 297,78 руб. за кг) и зелёный чай (-0,7%, 1471,3 руб. за кг).

В ноябре на верхних позиция, среди наиболее подорожавших продуктов за месяц, также находятся сезонные овощи. Свежие огурцы выросли в цене на 59,5%, свежие помидоры — на 25%, а свежая белокочанная капуста — на 12,6%. Их стоимость составила 276,52 руб., 281,12 руб. и 41,71 руб. за килограмм соответственно.

Наиболее значительное снижение цен за месяц наблюдается у гречневой крупы (-5,5%, 96,94 руб. за кг), лимонов (-4,4%, 187,88 руб. за кг) и апельсинов (-4,2%, 191,79 руб. за кг).


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