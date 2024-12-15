Медведев: на финансирование программы «Единой России» направят 15 трлн руб.

Дмитрий Медведев, председатель «Единой России» и зампред Совбеза, заявил, что на финансирование положений народной программы партии будет направлено почти 15 трлн руб. Об этом сообщает «Коммерсант».

В числе этих положений — вопросы экономики, медицины и внешней политики. «Мы смогли обеспечить финансирование всех ключевых положений главного партийного документа — народной программы, сформированной в соответствии с нуждами и запросами граждан. На эти цели будет направлено почти 15 трлн руб.»,— сказал Дмитрий Медведев на съезде «Единой России».

Председатель партии заявил, что партия выполняет свои обязательства перед гражданами, и добавил, что благополучие россиян должно строиться на началах социальной справедливости.

В октябре 2023 года партия сообщала, что ее трехлетний бюджет на реализацию программы составляет 7,7 трлн руб. Программа «Единой России» состоит из 350 положений, которые касаются 16 различных сфер. Среди них направления «Экономика развития», «Культура, история, традиции», «Развитие села», «Развитие новых регионов».