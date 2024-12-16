Эксперты: минимальный новогодний стол обойдётся россиянам в 7 тыс. рублей

Минимальный новогодний стол на две персоны будет стоить около 7 тыс. рублей. В праздничный набор вошли бутылка шампанского, килограмм мандаринов, 200 граммов красной икры, коробка конфет и торт. Об этом сообщают эксперты кошелька «ЮMoney» и аналитического ресурса «Чек Индекс».

Отмечается, что число покупок в категории готовых кондитерских изделий увеличилось на 13%. Средний чек стал на 22% выше и составил 3785 руб. Число покупок мандаринов выросло за отчётный период на 7% год к году. Средняя цена увеличилась на 22%, до 258 руб. Количество покупок шампанского также выросло на 5% год к году, а средняя цена стала на 8% выше и составила 465 руб. Шоколадные конфеты стали покупать на 11% больше, средний чек вырос на 12% и составил 611 руб.

При этом число покупок натуральной красной икры снизилось на 17%, а средняя цена выросла на 36%, до 9987 руб. за килограмм или 998,7 руб. за 100 грамм. Таким образом, стоимость базового праздничного продуктового набора на двоих обойдётся в 6861 руб.

Ранее сообщалось, что стоимость продуктового набора для приготовления четырёх порций салата оливье в Калининградской области более чем на на 6% превышает среднероссийскую. Она составила 589,6 руб. при среднероссийской 553,1 руб.