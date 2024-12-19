Заксобрание утвердило бюджет региона на 2025 г. во втором чтении

Депутаты Законодательного собрания Калининградской области утвердили бюджет региона на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов во втором чтении. Решение приняли на заседании 19 декабря, передает корреспондент «Нового Калининграда».

В рамках второго чтения выросла сумма целевых трансфертов из федерального бюджета. Как пояснил глава профильного комитета Александр Никулин, после утверждения федерального бюджета области дополнительно распределено 16,8 млрд рублей. В плановом периоде ожидается увеличение целевых трансфертов: на 8,9 млрд рублей в 2026 году и на 14,8 млрд рублей в 2027 году.

Кроме того, по предложению депутатов правительство области увеличило финансирование госпрограмм «Здравоохранение», «Образование», «Культура», «Физическая культура и спорт», «Жильё и городская среда», «Модернизация экономики», «Дороги, транспорт, энергетика» и др.

Первое чтение законопроекта состоялось в конце ноября. Тогда с докладом перед областными парламентариями выступил губернатор Алексей Беспрозванных. В первой редакции документа доходы бюджета планировались в объёме 126 млрд рублей, расходы — в 132,4 млрд рублей, дефицит — 6,4 млрд рублей.