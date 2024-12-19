Путин: с экономикой в России ситуация обстоит нормально и устойчиво

С экономикой в России ситуация обстоит нормально и устойчиво. Такое заявление сделал Владимир Путин во время прямой линии в четверг, 19 декабря.



«Всё на экономике, это основа основ. На этом и жизненный уровень граждан, на этом стабильность, на этом обороноспособность. Всё на экономике. С экономикой в целом в России у нас ситуация обстоит нормально, устойчиво. Развиваемся несмотря ни на что, ни на какие внешние угрозы, попытки воздействия на нас. В прошлом году, как известно, рост экономики у нас был 3,6%, в этом году будет 3,9%, а может быть и 4%», — сказал Путин. «Это означает, что за 2 года у нас рост экономики составил 8%. Вот в Штатах — 5-6%, в Еврозоне — 1%. В ведущей экономике Еврозоны, Германии, — 0%», — подчеркнул он и добавил: «Международные институты финансово-экономические поставили Россию на первое место в Европе по объему экономики, по паритету покупательной способности, и на четвёртое место в мире. Впереди Китай, Соединённые штаты, Индия. Мы обогнали ещё в прошлом году ФРГ и в этом году обогнали Японию. Но это, понимаете, не тот показатель, на котором мы должны заснуть и успокоиться. Нет, конечно. Всё развивается, всё активно движется вперёд».

Путин отметил, что есть другие показатели, «которые являются мягко говоря удовлетворительными». Один из них — уровень безработицы, которая находится на рекордно низком уровне — 2,3%. Второй показатель — рост отдельных отраслей производства и промышленности. Рост промышленности, по словам президента, составил 4,4%, а перерабатывающей промышленности — 8,1%.

«Да, конечно, таким тревожным сигналом является инфляция. Когда готовился к сегодняшнему мероприятию, я разговаривал с председателем Центрального банка, Эльвира мне сказала, что 9,2-9,3%, но заработные платы выросли на 9% в реальном выражении за минусом инфляции. И располагаемые доходы населения тоже подросли. Так что в целом это ситуация стабильная, повторяю, и надёжная», — отметил Владимир Путин.