Владелец «Шамбалы» оценил перспективы развития игорной зоны «Янтарная»

Владелец «Шамбалы» оценил перспективы развития игорной зоны «Янтарная»
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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Игорная зона «Янтарная» в Калининградской области перспективная, однако в настоящее время строительство в ней ведёт только одна компания — инвестор комплекса «Шамбала». Об этом рассказал на брифинге для СМИ глава компании-инвестора «Колесо» Никита Смоленцев.

Средняя посещаемость казино «Шамбала», по словам Смоленцева, составляет чуть больше 700 человек в сутки. «В какие-то дни это 300−400 человек, в дни концертов это больше тысячи человек. Но если посчитать в среднем, средняя посещаемость в сутки чуть больше 700», — отметил он. При этом около 60% посетителей составляют местные жители. 1% всей аудитории — это иностранные граждане, в том числе, из европейских государств. Остальные 39% — приезжие из других регионов России. Средний чек составляет 6,5 тыс. руб.

По его словам, в настоящее время в игорной зоне «Янтарная» всего два резидента, и владельцы «Шамбалы» «об этом сожалеют». «Мы очень любим конкуренцию, потому что только в конкуренции бизнес может развиваться, давать какие-то новшества, давать должный уровень сервиса. И мы очень любим своих конкурентов и хотели бы, чтобы больше казино открылось в игорной зоне «Янтарная». К сожалению, в текущих условиях НАО «Шамбала» и ООО «Колесо» — это единственные две компании, которые ведут активное строительство в Российской Федерации, — добавил Смоленцев. — Это обусловлено ключевой ставкой в первую очередь и, в принципе, текущей политической и экономической ситуацией. Тем не менее, мы строимся, видим перспективы и в этой игорной зоне, и в российском рынке в целом.

Никита Смоленцев также отметил, что каждая игорная зона в РФ уникальна и имеет свои преимущества: игорная зона «Приморье» около Владивостока привлекает жителей Китая, где есть определенные ограничения на игорный бизнес. «Сибирская монета» на Алтае развивает экотуризм. «Игорная зона в Сочи занимает лидерские позиции на данный момент в игорном бизнесе в России, потому что они существуют на основе олимпийских объектов, у них есть инфраструктура, горнолыжный курорт, аэропорт под боком, много ресторанов и гостиниц. Во всех остальных игорных зонах приходится строить в полях с нуля, — отметил инвестор. — Игорная зона „Янтарная“ тоже очень интересная, потому что это большой рынок на самом деле, который включает себя не только Калининградскую область, но и Санкт-Петербург, Москву. Если человек хочет поехать поиграть в казино, у него есть выбор, куда полететь: он может полететь в Сочи, где ему нужно будет ехать в горы на машине, чтобы добраться до „Розы Хутор“, он может полететь в Минск, потому что в Минске есть достаточно много казино, либо он может полететь в Калининград. Сейчас в Калининграде у нас нет гостиницы, чтобы разместить гостей, и люди сейчас выбирают либо Минск, либо Сочи».

Инвестор «Шамбалы» рассчитывает, что с открытием нового этапа и большой гостиницы на 85 гостиничных номеров в Куликово люди начнут выбирать Калининград. «Потому что дорога ближе, чем до Сочи из Москвы. А в Минск люди не очень любят, потому что это другое государство, у них другое законодательство, там налоги по-другому считаются, люди не очень это любят, там другая валюта все-таки. И Калининградская область очень перспективный рынок на самом деле», — добавил он.

Игорная зона в Калининградской области официально была создана в 2009 году. Сначала планировалось, что она разместится в районе Поваровки. Позже она была перенесена в Куликово, первый объект (зал игровых автоматов) в ней открылся в 2016 году.

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