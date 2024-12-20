Инвестор об инфраструктуре игорной зоны «Янтарная»: мы стоим в поле

При реализации проекта второй очереди развлекательного комплекса «Шамбала» в Куликово, инвестор сталкивается с инфраструктурными проблемами. Об этом директор компании-владельца «Шамбалы» Никита Смоленцев рассказал в четверг на брифинге, отвечая на вопросы представителей СМИ.



«Есть проблемы с инфраструктурой в игорной зоне. У нас нет ничего рядом, мы стоим в поле. Например, сейчас мы привезли на наш объект две газотурбинные установки, которые не применяются на данный момент в Калининградской области нигде. Они работают на газу, дают электричество и тепло. Но это большое потребление газа, а лимитов газа нет. Поэтому мы вынуждены проектироваться на сжиженный газ», — рассказал инвестор.

Кроме того, у инвестора возникли сложности с переоформлением земельного участка с НАО «Шамбала» на ООО «Колесо», которое стало владельцем объекта в 2024 году, в настоящее время компания находится в судах.

Также Никита Смоленцев обратил внимание на то, что в Калининградской области установлены максимальные ставки налога на игорный бизнес, хотя «Янтарная» не является самой прибыльной. «Согласно законодательству, региональное правительство имеет право устанавливать налоги на игорный бизнес. Во всей России это либо минимальный порог, либо средний, но в Калининградской области это максимальный налог на игорный бизнес», — отметил он.

По его словам, «Шамбала» заплатила в бюджет региона 100 млн рублей налога на игорный бизнес. «Это хорошо для бюджета, нехорошо для бизнеса. У нас сейчас нет свободных средств — мы тратим их на увеличение фонда оплаты труда, на строительство, различные маркетинговые истории. То есть, мы эти деньги в любом случае себе не заберем по карманам. Мы всю свою прибыль тратим в реинвестиции, чтобы развивать игорную зону».

«Так как нам нужно докупить 600 единиц оборудования для новой очереди, это не может быть разовой инвестицией, потому что у нас столько денег нет, это очень дорого. Поэтому мы закупаем постоянно сейчас ежемесячно небольшое количество оборудования. Пока это позволяет текущая площадка, выставляем это в зал, ставим на налоговый учет. У нас постоянно налог увеличивается», — рассказал предприниматель. Поэтому, по его словам, компания рассчитывает на снижение ставок «хотя бы» до завершения строительства второй очереди объекта.

На вопрос о том, есть ли в правительстве региона лицо, которое занимается работой по развитию игорной зоны, Смоленцев ответил, что все вопросы решаются в общем порядке с министерством экономического развития: «Записываемся на личный прием и ждем по 30 дней».