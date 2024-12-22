Минфин РФ о семейной ипотеке в 2025-м: лимитов нет, деньги будут в полном объеме

Министерство финансов РФ приложит все усилия, чтобы в 2025 году не возникало разрывов в выдаче семейной ипотеки. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, пишет ТАСС.

Силуанов уточнил, что в этом году проблемы с семейной ипотекой возникли из-за нехватки средств у банков на фоне повышения ключевой ставки и возникшей разницы между рыночными и льготными ставками по ипотеке. Однако проблема уже решена, в банки было направлено необходимое финансирование, подчеркнул министр.

«В следующем году будем принимать все необходимое [для того], чтобы не допускать таких разрывов. То есть действительно лимитов нет — деньги по „семейке“ будут в полном объеме», — заверил Силуанов.

Напомним, президент РФ Владимир Путин во время «Прямой линии» 19 декабря назвал безобразием случаи, когда люди не могут взять положенную им семейную ипотеку. Он отметил, что по этой программе не должно быть лимитов. «Это безобразие, — заявил президент. — Во-первых, не должно быть никаких лимитов. Мы с Правительством уже эту тему обсуждали. Мне было обещано, и я это обещание проверю, насколько оно исполняется, что никаких лимитов не будет. Потому что в конечном итоге всё это связано с субсидиями со стороны государства».