Оператор: паром «Антей» начал регулярные заходы в морской терминал Пионерского

Оператор: паром «Антей» начал регулярные заходы в морской терминал Пионерского
Фото из ТГ-канала «Паромное сообщение Балтийск—Усть-Луга»
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В воскресенье, 22 декабря, паром «Антей» ошвартовался у причала № 1 морского терминала в Пионерском. В соответствии с графиком движения парома заходы на терминал Пионерского теперь будут регулярными. Об этом сообщает телеграм-канал «Паромное сообщение Балтийск—Усть-Луга».

«Одновременно на паромный комплекс в г. Балтийск встал под обработку паром „Балтийск“. Таким образом, портовый комплекс региона теперь может одновременно обеспечить обработку двух крупнотоннажных паромов, существенно повысив пропускную способность паромной переправы», — отмечается в сообщении.

Также уточняется, что в Пионерском продолжается строительство второго причала терминала, оградительного мола, здания пассажирского терминала и других вспомогательных зданий и сооружений. Ранее на этой неделе был введен в эксплуатацию автоматический радиотехнический пост АРТП-5 на мысе Гвардейский, совмещенный с маяком, что существенно расширило технические возможности Системы управления движения судов (СУДС) порта Калининград.

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