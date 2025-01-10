Паром «Антей» начинает регулярные рейсы в Калининград с 15 января

Паром «Антей» начинает регулярные рейсы в Калининград с 15 января
Фото: телеграм-канал «Паромное сообщение Балтийск — Усть-Луга»
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Грузопассажирский паром «Антей» с 15 января начинает регулярные рейсы в Калининград (терминал в Пионерском) из Санкт-Петербурга (терминал «Морской фасад»). Информация об этом размещена в телеграм-канале «Паромное сообщение Балтийск — Усть-Луга».

Реализация билетов на паром осуществляется через систему электронного бронирования на сайте грузового агента.

Оператор также отмечает, что на линии «Усть-Луга — Калининград» (терминал в Балтийске) работают четыре железнодорожных парома: «Балтийск», «Маршал Рокоссовский», «Генерал Черняховский» и «Амбал». Реализация билетов на эти паромы осуществляется через систему электронного бронирования на сайтах уполномоченных агентов из порта «Калининград» и порта «Усть-Луга».

Напомним, что в конце декабря паром «Антей» ошвартовался у причала № 1 морского терминала в Пионерском. В соответствии с графиком движения парома заходы на терминал теперь будут регулярными.

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