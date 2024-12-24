Беспрозванных поставил цель увеличить ВРП в два раза за пять лет

Продолжение: Губернатор пообещал оценивать работу власти «через удовлетворенность человека»
Все новости по теме: Эпоха Алексея Беспрозванных

ВРП Калининградской области к 2030 году должен вырасти в два раза, соответственно должна увеличиться доходная часть бюджета. Об этом заявил губернатор Алексей Беспрозванных в послании об основных направлениях своей деятельности и деятельности регионального правительства на пять лет на расширенном заседании Заксобрания в БФУ во вторник, 24 декабря.

«Мы ставим для себя крайне амбициозную цель — это рост ВРП к 2030 году в два раза», — сказал Беспрозванных. По его словам, «это ключевая важная цель, которая позволит обеспечивать все задачи социального характера и комфорта».

Он отметил, что рост будет базироваться на отраслях реального сектора экономики, который «сейчас формирует 70% всех поступлений бюджета». «Здесь все очень просто. Чем больше заработаем, тем больше сможем потратить на качество нашей жизни», — добавил Беспрозванных. Губернатор также отметил, что «сильная экономика — это гарантия стабильного роста доходов населения». «Эта тема, вне всяких сомнений, сегодня особо волнует наших жителей», — сказал Беспрозванных.

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