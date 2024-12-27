ЦБ начал устанавливать официальные курсы валют на основе данных рынка

Продолжение: ЦБ установил курс доллара выше 100 рублей на 28 декабря
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С 27 декабря Центральный банк России будет устанавливать официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединённых данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. Это позволит повысить репрезентативность официальных курсов в условиях расширения объёмов внебиржевых операций. Соответствующий указ опубликован на сайте банка.

У Банка России также появится возможность рассчитывать курсы валют посредством кросс-курса в случае, если данные торгов для отдельных валютных пар будут недоступны.

В приложении к указу уточняется, что банк начнёт устанавливать официальный курс китайского юаня, евро и доллара США на основе внебиржевых данных и данных «Московской биржи». Посредством кросс-курса официальный курс банк будет устанавливать для 43 валют, среди которых доллар США, евро, юань белорусский рубль, франк, крона, гривна и другие.


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