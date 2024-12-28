ЦБ установил курс доллара выше 100 рублей на 28 декабря

Центральный Банк повысил курс доллара выше 100 рублей: на 28 декабря курс валюты установлен на уровне 100,52 руб. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на сайт регулятора.



Курс евро установлен на уровне 105,95 руб. (рост на 2,58%), китайского юаня — 13,44 руб. (падение на 0,22%).