Эксперты назвали самую популярную профессию в Калининградской области

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По предварительным итогам года в Калининградской области среди отдельных профессий по динамике прироста числа вакансий лидирует позиция арматурщика. Об этом сообщает пресс-служба «Авито Работы».

Объявлений о найме арматурщиков стало на 184% больше по сравнению с 2023 годом, отмечает директор по развитию платформы Роман Губанов. Кроме того, соискательский интерес заметнее всего увеличился в отношении вакансии оператора производственной линии, где количество откликов выросло на 75%.

«Особенно остро вопрос нехватки кадров стоит в строительстве, на производстве и в сфере транспорта и логистики, где опубликовано больше всего вакансий», — добавил Губанов.

Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

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