Облвласти сообщили, какой объём грузов доставили паромы в регион с начала года

С начала января 2025 года грузовые суда выполнили 42 рейса в Калининградскую область из других частей России и обратно. В регион прибыло три парома, которые доставили морем порядка 17 тыс. тонн грузов, включая топливо, строительные материалы, продукты питания и удобрения, сообщила пресс-служба областного правительства со ссылкой на областное министерство развития инфраструктуры.

Из региона в другие части России морским путём было отправлено 12,8 тыс. тонн грузов. Всего грузовые суда выполнили 42 рейса в обе стороны.

Услугами Калининградской железной дороги в новогодние праздники воспользовались почти 183 тыс. пассажиров, что на 14,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Особой популярностью, как сообщили в пресс-службе, пользовался новогодний маршрут «Ласточка» в Светлогорск. Более его 8,7 тыс. пассажиров, включая порядка 1,5 тыс. детей, получили подарки «от Деда Мороза и Снегурочки».

Поездами дальнего следования в период новогодних праздников из Калининградской области отправилось 18,6 тыс. пассажиров — на 3,9% больше уровня 2024 года.

Автомобильные пункты пропуска через границу с начала января пересекли более 1,7 тыс. автомобилей.

«Несмотря на сохраняющиеся логистические вызовы, доставка товаров осуществляется бесперебойно. Обеспечивается транспортная безопасность и снабжение региона всем необходимым», — говорится в сообщении пресс-службы.

С 15 января регулярные рейсы в Калининград (терминал в Пионерском) из Санкт-Петербурга (терминал «Морской фасад») начинает грузопассажирский паром «Антей».