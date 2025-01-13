В Куликово ввели в эксплуатацию комплекс по разведению и выращиванию рыбы

Власти Калининградской области выдали разрешение на ввод в эксплуатацию рыбного хозяйства с административно-бытовым корпусом в посёлке Куликово Зеленоградского округа. Соответствующая информация размещена на сайте регионального министерства градостроительной политики.

Разрешение было выдано физическому лицу 26 декабря 2024 года. Комплекс расположен на земельном участке с кадастровым номером 39:05:040602:1083. Общая площадь одноэтажного здания — 113,2 кв. метра.

В ноябре власти Калининградской области сообщили об увеличении объёмов производства товарной рыбы в регионе. За III квартал 2024 года рыбоводные предприятия Калининградской области произвели её в объёме 155 тонн. Из них 91 тонна угря, 21 тонна форели, 43 тонны карпа. Кроме того, было произведено 37 тонн рыбопосадочного материала.

«Объём товарной продукции по сравнению с аналогичным периодом 2023 годом увеличился на 65 тонн в том числе благодаря увеличению производственных мощностей рыбоводных предприятий на территории региона», — сообщили в агентстве. На сегодняшний день товарным рыбоводством в Калининградской области активно занимаются восемь хозяйств.