Калининград вошёл в число популярных направлений для авиадоставки в 2024 году

В 2024 году Калининград вошёл в число востребованных направлений для авиадоставки. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу транспортно-логистического оператора «Деловые линии».

Доставку по воздуху также часто заказывают производства непрерывного цикла, крупные предприятия, торговые компании и интернет-магазины из Центрального и Северо-западного федеральных округов на Дальний Восток и в Сибирь.

В 2024 году «Деловые линии» увеличили объём авиадоставки грузов по стране на 20% в годовом исчислении. «В 2024 году мы зафиксировали прирост порядка 25% в сегменте доставок хрупких грузов. В частности, это световое оборудование, оргтехника, приборы и стеклянные изделия. Оборудование, запчасти для него, автозапчасти и медтовары также часто перевозят самолётом ввиду потребности в сжатых сроках транспортировки», — сообщила группа.

Всего компания выполняет заказы на доставку грузов по 40 тысячам направлений в России и странах ЕАЭС.

В январе 2024 года авиадоставку в Калининградскую область начал тестировать маркетплейс Ozon. В пресс-службе компании отметили, что на стандартный морской путь доставки в регион «сильно влияют погодные условия».