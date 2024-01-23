Ozon начал тестировать авиадоставку товаров в Калининградскую область

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Маркетплейс Ozon запустил в тестовом режиме доставку товаров в Калининградскую область авиасообщением. В приложении появилась соответствующая опция при оформлении заказов. «Быстрая доставка» доступна за отдельную плату, которая устанавливается в зависимости от товара.

Как сообщили в пресс-службе Ozon в ответ на запрос «Нового Калининграда», авиадоставку тестируют с 16 января. «Новый сервис позволяет значительно сократить срок доставки товаров, расположенных на наших складах за пределами региона, — в среднем он составляет четыре дня», — пояснили в компании.

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Скриншот из приложения Ozon от 23 января 2024 года

В пресс-службе также отметили, что на стандартный морской путь доставки в Калининградскую область «сильно влияют погодные условия». «К сожалению, в период штормов сроки доставки могут увеличиваться — сегодня они в среднем составляют около двух недель. Весной, когда погода улучшится, также сократится и время на доставку», — сообщили в Ozon.

Сроки доставки товаров, заказанных в интернет-магазине Ozon, увеличились для жителей Калининградской области с марта 2023 года. В службе поддержки клиентам объясняли задержку «длительным таможенным оформлением» и сообщали, что все отправления стали тщательно досматривать на границе. Тогда же компания начала переориентировать поставки с сухопутья на море.

В мае заказы поступали в регион из «большой» России в среднем в течение двух-трех недель, впоследствии сроки снова увеличились до месяца. Часть товаров для жителей Калининградской области стала недоступна. Вместе с тем в Ozon утверждают, что увеличение сроков доставки не привело к уменьшению числа покупателей в регионе.

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