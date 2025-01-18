В Калининградской области сократилось количество производителей сыра

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В январе-ноябре 2024 года сыроделием в Калининградской области занимались 16 предприятий, из которых 11 относились к сфере малого бизнеса. Как сообщает Калининградстат, в 2023 году производство сыра вели 18 предприятий (13 из них — представители малого бизнеса).

Кроме того, как отмечает Калининградстат, в 2021 году в регионе произвели 6,1 тыс. тонн сыра, в 2022-м — 5,3 тыс. тонн, а в 2023-м — 4,7 тыс. тонн.

По оперативным данным, за одиннадцать месяцев 2024 года калининградские сыроделы произвели 3,6 тыс. тонн сыра. Для сравнения: в 2022 году за этот же период было произведено 4,8 тыс. тонн, в 2023 году — 4,3 тыс. тонн.


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