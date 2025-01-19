С начала года из Калининградской области экспортировали более 20 тыс. тонн зерна

С начала года из Калининградской области экспортировали более 20 тыс. тонн зерна
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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С начала 2025 года из Калининградской области на экспорт оформили более 20 тыс. тонн зерна. Об этом сообщило региональное управление Россельхознадзора.

Отмечается, что были отправлены партии кукурузы, овса и гречихи местного происхождения. Больше всего зерна поставили в Сербскую Республику. Объём товара составил 19,4 тыс. кукурузы продовольственной. Инспекторы Россельхознадзора осуществили досмотр партий и отобрали образцы.

«Калининградским филиалом ФГБУ „ВНИИЗЖ“ проведены все необходимые лабораторные исследования. Установлено, что подкарантинная продукция полностью соответствует фитосанитарным требованиям страны-импортера. Оформлено 274 фитосанитарных сертификата», — говорится в сообщении ведомства.

В ноябре стало известно, что объём экспорта зерна из Калининградской области в 2024-м превысил максимальные показатели за последние четыре года. Из региона экспортировали более 300 тыс. тонн урожая.

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