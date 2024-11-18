Экспорт зерна из Калининградской области достиг максимума за последние 4 года

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Объем экспорта зерна из Калининградской области в 2024-м превысил максимальные показатели за последние четыре года. Об этом в своем телеграм-канале пишет министерство сельского хозяйства региона.

«Из региона было экспортировано 316 тыс. тонн зерна урожая 2023–24 гг. Это наивысший показатель за последние 4 года», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее «Новый Калининград» рассказывал о том, что в 2024-м из Калининградской области планируется поставить за пределы России более 500 тыс. тонн зерновых, сохранив объем экспорта на уровне 2023 года. Более 90% экспорта приходится на пшеницу, в незначительных объемах регион экспортирует кукурузу и ячмень. Зерно из региона поставляется в Мексику, Бразилию, Литву, Китай, Марокко.

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