Минсельхоз: в рыбопромысловый флот региона инвестируют порядка 4 млрд рублей

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Объём инвестиций в строительство рыбопромыслового флота Калининградской области в ближайшие пять лет оценивается ориентировочно в четыре миллиарда рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Артём Иванов в ходе оперативного совещания правительства в понедельник, 20 января.

«При строительстве малотоннажного промыслового флота будет использовано федеральное субсидирование, лизинговые схемы финансирования. В период с 2025 по 2029 год рыбодобывающие организации нашей области планируют строительство шести новых судов на местных верфях, которые будут использоваться для промысла именно в Балтийском море. Это позволит ещё более эффективно осваивать квоты на вылов и обеспечить стабильное поступление в места розничной торговли охлаждённой рыбы высокого качества», — рассказал Иванов.

Кроме того, в регионе, по словам министра, ожидается старт реализации нового проекта по выращиванию лосося в установках замкнутого водоснабжения, который позволит увидеть в Калининградской области «настоящую сёмгу», предположительно, уже к 2027 году. К строительству завода планируют приступить в текущем году. Предполагается, что к 2030 году предприятие выйдет на полную мощность порядка пяти тысяч тонн.

Ежегодно в Калининградской области производят более 300 тыс. тонн рыбной продукции. При этом потребность региона составляет порядка 50 тыс. тонн.

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