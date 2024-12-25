Губернатор пообещал поддержать запуск новых рыбопромысловых предприятий

Губернатор пообещал поддержать запуск новых рыбопромысловых предприятий
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных пообещал поддержать запуск новых предприятий по рыбопереработке в регионе. Об этом он заявил во время послания об основных направлениях своей деятельности и деятельности регионального правительства на пять лет на расширенном заседании Заксобрания 24 декабря.

Он отметил, что ежегодно в области производят более 300 тыс. тонн рыбной продукции. По его словам, регион по этому показателю входит в число лидеров в России. В первую очередь в приоритет необходимо ставить обеспечение рыбой именно жителей Калининградской области.

«Поддержим реализацию новых проектов, среди которых проект по выращиванию лосося в установках замкнутого водоснабжения. К строительству завода приступят в следующем году, а к 2030 году предприятие планирует выйти на полную мощность порядка 5 тысяч тонн. Это позволит обеспечить область качественной, а главное — доступной лососевой рыбной продукцией», — отметил глава региона.

Помимо этого, в регионе необходимо продолжить строительство малотоннажного рыбопромыслового флота. Губернатор пояснил, что для этого будут использовать федеральные субсидии и лизинговые схемы финансирования.

«В среднесрочном периоде рыбодобывающие организации нашей области планируют строительство шести новых судов на местных верфях. Эти суда будут использоваться для промысла в Балтийском море», — подытожил Беспрозванных.

В ноябре губернатор отметил, что половину от всего экспорта рыбной продукции из региона в Беларусь осуществляет одна компания. Всего же в 2024 году в республику экспортировали более четырёх тысяч тонн продукции.

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