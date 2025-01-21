В Калининградской области зафиксирован максимальный рост стоимости янтаря

Янтарный комбинат зафиксировал максимальный рост средней стоимости янтаря за последние восемь лет. Он составил 24%. Повышение произошло во время биржевых торгов за счет конкурентных предложений участников и поднятия ставок. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Рост стоимости янтаря связан с возросшей конкуренцией среди компаний-переработчиков. Их количество на бирже за три года выросло на 70%. В 2024 году в торгах приняли участие 54 юрлица. Кроме российских компаний это представители Армении, Киргизии, Китая, Кувейта, Казахстана, Гонконга, ОАЭ и Сербии. Если раньше лоты уходили с торгов с минимальной борьбой либо без нее, то сейчас ставки могут быть повышены в десятки раз. В 2024 году рост стартовой цены при торгах одного из лотов, представленного годовым срезом, доходил даже до 60%», — отметил руководитель службы реализации янтарного сырья Калининградского янтарного комбината Максим Ломакин.

Янтарный комбинат на биржевых торгах, аукционах для переработчиков и прямых поставках Ассоциации янтарной отрасли в прошлом году реализовал 578 тонн янтаря-сырца. Общая сумма сделок за этот период составила более 5,3 млрд рублей. 95% годовой реализации пришлось на биржевые торги.