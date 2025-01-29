Минтур: Калининград заинтересован в прямых авиарейсах с городами-миллионниками

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Для Калининградской области перспективными являются прямые авиарейсы с российскими городами-миллионниками. Такие задачи ставятся властями последние несколько лет, рассказал в среду на пресс-конференции в аэропорту «Храброво» министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

«Очень интересные направления у нас есть — Нижний Новгород, Пермь. Города-миллионники. Для нас это очень перспективное направление», — сообщил министр. Также он назвал в числе перспективных направлений Волгоград, который интересен «с точки зрения программы „Мы россияне“, празднования 80-летия Победы, празднования в 2026-м году 80-летия Калининградской области».

Министр отметил, что региональные власти намерены «придумать какие-то обменные программы инфотуров в эти города или из этих городов», чтобы рассказать их жителям о возможности отдыха в Калининградской области. «Если вы поднимите наши с вами разговоры и интервью 2017-2019 годов, мы говорили о том, что наша задача не только Москва и Санкт-Петербург, но и сделать большое количество прямых рейсов из городов-миллионников. Это была наша стратегия, и она до сих пор остается», — сказал Ермак.

Он обратил внимание, что власти готовы поддерживать авиакомпании, которые будут развивать такие направления, информационными, организационными, административными возможностями и так далее.

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