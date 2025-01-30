Власти договорились с бизнесом о предельной наценке на продукты (список)

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных и представители торговых сетей, магазинов и региональных производителей продуктов подписали в четверг соглашение об ограничении наценки. Как сообщил губернатор на брифинге для СМИ, к соглашению на первом этапе присоединились восемь производителей и четыре торговые сети. Оно вступило в силу 30 января.

«Условиями соглашения предусмотрено ограничение наценки на товары для торговых организаций двух видов предельных надбавок (наценок), а именно: не более 10% к закупочным ценам местных производителей, не более 15% к закупочным ценам на товары, поставляемые из других субъектов РФ или из других стран, на цену которых влияют логистические затраты, — сообщили в пресс-службе правительства. — Для производителей установлено ограничение прибыли в структуре отпускной цены не более 10%».

Как отметили в пресс-службе, соглашение установило перечень из 26 продовольственных товаров первой необходимости, на которые распространяется ограничение наценки. При этом производители и торговые сети самостоятельно определяют одну из позиций товара из прилагаемых групп. Действие соглашения определено до 6 мая 2026 года. Срок исполнения обязательств для торговых сетей и производителей — не менее трех месяцев. Условия предусматривают добровольное решение как о присоединении, так и о выходе из соглашения.

Как уточнил Беспрозванных на брифинге для СМИ, речь идёт о товарах, на которые в магазинах устанавливают «синие/голубые» ценники. «Сегодня это группа из 26 товаров, мы будем анализировать потребности населения по расширению этой группы, и у нас такая возможность появилась в связи с тем, что меня поддержала Федеральная монопольная служба в этом отношении. Мы будем четко понимать и контролировать именно эту группу товаров», — сказал он

Беспрозванных сказал, что цены на эту группу товаров «могут расти, а могут и падать» в зависимости от изменения себестоимости товара и затрат на логистику. «Но мы это тоже будем контролировать. Самое главное — там зафиксирована наценка не более 10%, она превышаться не будет», — отметил он и добавил, что власти получат возможность «четко понимать», что производитель или торговая сеть «не накручивает 20−30%».

К соглашению присоединились: торговые сети (в общей сложности более 212 магазинов) «Пятёрочка», «Виктория», «Ю-Маркет», «Натурово», «Городок»; производители ОАО «Первый хлебозавод» (1 позиция хлеба), «Балтптицепром» и «Птицеводческий комплекс «Продукты питания» (тушка цыпленка бройлера, кг); АО «Молоко» (творог пачка 170 гр 5 %); «Наш продукт» (морковь 1 кг); «Калининградский мукомол» (мука); «ПП «Русский хлеб» (2 позиции хлеба); «Птицефабрика Гурьевская» (яйцо куриное).

Перечень товаров, на которые распространяется соглашение

1. Говядина (кроме бескостного мяса)

2. Свинина (кроме бескостного мяса)

3. Баранина (кроме бескостного мяса)

4. Куры (кроме куриных окорочков)

5. Рыба мороженая неразделанная

6. Масло сливочное

7. Масло подсолнечное

8. Молоко питьевое

9. Сметана

10. Творог

11. Яйца куриные

12. Сахар-песок

13. Соль поваренная пищевая

14. Чай черный байховый

15. Мука пшеничная

16. Хлеб ржаной, ржано-пшеничный

17. Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки

18. Рис шлифованный

19. Пшено

20. Крупа гречневая — ядрица

21. Вермишель

22. Картофель

23. Капуста белокочанная свежая

24. Лук репчатый

25. Морковь

26. Яблоки