В X5 Group пообещали при реконструкции магазинов «сохранять образ „Виктории“»

Все новости по теме: Бизнес

Новый формат магазинов «Пятерочка», разработанный для Калининградской области, призван сохранить образ магазина «Виктория». Об этом сообщил директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Василий Пушкин, отвечая на вопрос СМИ о том, планирует ли компания провести ребрендинг магазинов «Виктория», открыв на их месте «Пятерочки».

«Это, скажем так, небольшая корректировка бренда. Специально для Калининградской области в „Пятерочке“ был разработан новый формат „Пятерочка XL“, который как раз максимально должен обеспечить сохранение образа „Виктории“ и того уровня качества, который был и поддерживался в торговых сетях», — сказал Василий Пушкин.

Он также отметил, что сегодня это единая торговая сеть «с едиными стандартами по обслуживанию, планированию помещений, вывескам и прочим». «Поэтому я думаю, что постепенно это будет сбалансировано», — сказал топ-менеджер компании.

Отметим, ранее читатели «Нового Калининграда» сообщили, что после ремонта «Виктория» на ул. Горького стала представлять собой магазин «Пятерочка», при этом на здании и при входе сохранились вывески «Виктории».

Компания Х5 Group, владеющая сетью «Пятёрочка», выкупила сеть «Виктория» в августе 2023 года.

Калининградская торговая сеть была основана в начале 90-х годов прошлого века предпринимателями Николаем Власенко, Александром Зарибко и Владимиром Кацманом. В 2000-ных в нее входили крупные супермаркеты «Виктория», а также магазины «Дешево» и «Квартал». В 2011 году основатели продали продать сеть федеральной группе компаний «Дикси». Тогда же комментируя информацию о сделке, Николай Власенко говорил, что бренды ГК «Виктория» сохранятся, а магазины, находящиеся в Калининграде, не будут переименованы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter