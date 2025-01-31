В X5 Group пообещали при реконструкции магазинов «сохранять образ „Виктории“»

Новый формат магазинов «Пятерочка», разработанный для Калининградской области, призван сохранить образ магазина «Виктория». Об этом сообщил директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Василий Пушкин, отвечая на вопрос СМИ о том, планирует ли компания провести ребрендинг магазинов «Виктория», открыв на их месте «Пятерочки».

«Это, скажем так, небольшая корректировка бренда. Специально для Калининградской области в „Пятерочке“ был разработан новый формат „Пятерочка XL“, который как раз максимально должен обеспечить сохранение образа „Виктории“ и того уровня качества, который был и поддерживался в торговых сетях», — сказал Василий Пушкин.

Он также отметил, что сегодня это единая торговая сеть «с едиными стандартами по обслуживанию, планированию помещений, вывескам и прочим». «Поэтому я думаю, что постепенно это будет сбалансировано», — сказал топ-менеджер компании.

Отметим, ранее читатели «Нового Калининграда» сообщили, что после ремонта «Виктория» на ул. Горького стала представлять собой магазин «Пятерочка», при этом на здании и при входе сохранились вывески «Виктории».

Компания Х5 Group, владеющая сетью «Пятёрочка», выкупила сеть «Виктория» в августе 2023 года.