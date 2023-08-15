Владелец «Пятерочек» закрыл сделку по покупке сети «Виктория»

Все новости по теме: Экономика

Компания Х5 Group уведомила Федеральную антимонопольную службу о закрытии 14 августа сделки по покупке сети «Виктория», которая ранее входила в ГК «Дикси». Об этом пишет «Коммерсант». В сделку не вошли магазины в подмосковном Долгопрудном — их передали третьим лицам, так как доля рынка в этом городе у X5 Group достигает положенных законом 25%.

Как отмечает издание, ритейлер распространил на «Викторию», «Викторию Квартал» и «Дешево» действующие в сети ограничения наценок на отдельные позиции продуктов питания. X5 Group пообещала каждую неделю направлять в ФАС информацию о средних закупочных и розничных ценах на социально значимые продовольственные товары в этих магазинах.

О том, что X5 Group покупает компанию «Виктория Балтия», стало известно 1 августа. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценил рыночную стоимость сети в 9 млрд рублей. По его оценке, ее доля на рынке розничных продаж продовольственных товаров Калининградской области в 2022 году составила 21,6%.

«Виктория Балтия» управляет магазинами «Виктория» в Калининградской области, Москве и Московской области, магазинами «Дешево» в Калининградской области, а также двумя распределительными центрами и гипермаркетом «КЭШ» в Калининграде. Ранее сеть входила в состав ГК «Дикси» Игоря Кесаева. В мае 2021 года «Магнит» договорился о покупке сети «Дикси» за более чем 92 млрд рублей, «Виктория» в периметр сделки не вошла.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter