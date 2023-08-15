Владелец «Пятерочек» закрыл сделку по покупке сети «Виктория»

Компания Х5 Group уведомила Федеральную антимонопольную службу о закрытии 14 августа сделки по покупке сети «Виктория», которая ранее входила в ГК «Дикси». Об этом пишет «Коммерсант». В сделку не вошли магазины в подмосковном Долгопрудном — их передали третьим лицам, так как доля рынка в этом городе у X5 Group достигает положенных законом 25%.



Как отмечает издание, ритейлер распространил на «Викторию», «Викторию Квартал» и «Дешево» действующие в сети ограничения наценок на отдельные позиции продуктов питания. X5 Group пообещала каждую неделю направлять в ФАС информацию о средних закупочных и розничных ценах на социально значимые продовольственные товары в этих магазинах.

О том, что X5 Group покупает компанию «Виктория Балтия», стало известно 1 августа. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценил рыночную стоимость сети в 9 млрд рублей. По его оценке, ее доля на рынке розничных продаж продовольственных товаров Калининградской области в 2022 году составила 21,6%.

«Виктория Балтия» управляет магазинами «Виктория» в Калининградской области, Москве и Московской области, магазинами «Дешево» в Калининградской области, а также двумя распределительными центрами и гипермаркетом «КЭШ» в Калининграде. Ранее сеть входила в состав ГК «Дикси» Игоря Кесаева. В мае 2021 года «Магнит» договорился о покупке сети «Дикси» за более чем 92 млрд рублей, «Виктория» в периметр сделки не вошла.