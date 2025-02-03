«Автотор» анонсировал запуск модернизированного сварочно-окрасочного комплекса (фото)

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Фото: пресс-служба предприятия «Автотор»

Калининградский автомобилестроительный завод «Автотор» приступил к монтажу модернизированного сварочно-окрасочного комплекса. Как ожидается, роботизированная линия сварки позволит производить до 80 тысяч кузовов в год, сообщила пресс-служба предприятия.

Новое оборудование предназначено для того, чтобы выпускать несколько моделей кузовов на одной платформе. «Сварочная линия обеспечивает пятикратное увеличение уровня автоматизации по сравнению с линиями, на которых производились кузова автомобилей, выпускаемых на „Автоторе“ до 2022 года. Сварочное оборудование (включая главный кондуктор) на каждой из линий предыдущего поколения было предназначено для производства конкретной модели кузова в соответствии с его геометрическими параметрами и не предполагало перенастройку под сварку других моделей», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится обучение сотрудников для работы на новом оборудовании. Монтаж линии планируют завершить к середине февраля 2025 года. По завершении оснащения сварочного производства «Автотор» планирует приступить к пуско-наладочным работам, в рамках которых должен быть сварен первый тестовый кузов.

В 2024 году предприятие сообщало о планах открыть 12 новых заводов в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК).

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