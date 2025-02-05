С начала года из региона вывезли более 200 тыс. тонн растительной продукции

Из Калининградской области с начала 2025 года вывезли более 200 тыс. тонн растительной продукции. Об этом сообщили в региональном минсельхозе.

«Другие страны получили свыше 60 тыс. тонн зерна и около 64 тыс. тонн продуктов переработки. Основными покупателями являются Сербия, Венесуэла, Белоруссия, Китай и ряд других стран. Кроме того, отправлено рапсовое масло, торфяной субстрат в количестве 60 тыс. тонн», — говорится в сообщении.

В регионы России было отправлено 26 тыс. тонн растительной продукции. Это семена сои и тмина, орехи, соевый и рапсовый шрот.

Сотрудники регионального управления Россельхознадзора досмотрели партии продукции и отобранные образцы. По результатам лабораторных исследований Калининградский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» подтвердил, что продукция соответствует карантинным фитосанитарным требованиям стран грузополучателей.

Объём экспорта зерна из Калининградской области в 2024-м превысил максимальные показатели за последние четыре года. Из региона было вывезено 316 тыс. тонн зерна урожая 2023–24 годов.