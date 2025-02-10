«Ведомости» : у туристов из России растет спрос на поездки в Европу

Все новости по теме: Туризм

У туристов из России растет спрос на поездки в Европу. Как пишут «Ведомости», спрос стимулируют визовые послабления и увеличение числа стыковочных авиарейсов.

«Туристические онлайн-агрегаторы OneTwoTrip и „Яндекс путешествия“ фиксируют резкий рост бронирований отелей по наиболее популярным европейским направлениям: Испания, Франция, Италия», — сообщили «Ведомостям» представители сервисов.

Число бронирований в отелях Италии на весну выросло на треть, Испании — на 65%, Франции — на 45%. По данным «Яндекс путешествий», количество бронирований отелей в Италии выросло в 6,5 раза, во Франции — почти в 7,5 раза, Испании — в 7,6 раза.



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter