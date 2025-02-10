«Ведомости» : у туристов из России растет спрос на поездки в Европу

У туристов из России растет спрос на поездки в Европу. Как пишут «Ведомости», спрос стимулируют визовые послабления и увеличение числа стыковочных авиарейсов.



«Туристические онлайн-агрегаторы OneTwoTrip и „Яндекс путешествия“ фиксируют резкий рост бронирований отелей по наиболее популярным европейским направлениям: Испания, Франция, Италия», — сообщили «Ведомостям» представители сервисов.

Число бронирований в отелях Италии на весну выросло на треть, Испании — на 65%, Франции — на 45%. По данным «Яндекс путешествий», количество бронирований отелей в Италии выросло в 6,5 раза, во Франции — почти в 7,5 раза, Испании — в 7,6 раза.