«Коммерсант»: Калининградский арбитражный суд взял под надзор активы ГК «Борец»

Калининградский арбитраж по требованию Генпрокуратуры наложил обеспечительные меры на доли предприятий холдинга «Борец», в который входят компании, выпускающие оборудование, применяемое при добыче более 80% нефти в России. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как отмечает информагентство со ссылкой на данные надзора, «оказалось, что «ГК „Борец“, имеющая стратегическое значение для страны, находится под контролем подданного Великобритании Марка Шабада, гражданина Швеции Григория Штульберга и израильтянина Леонида Невзлина (признан иностранным агентом в России)».

При этом перевод головной компании холдинга с Кипра в Россию был назван истцами лишь попыткой спрятать ее истинных владельцев. «11 июля 2014 года фигуранты зарегистрировали доли ООО „ПК „Борец“ на аффилированные им Sultecor Investments Limited (Кипр) и Oilfield Equipment Development Center Limited (Сейшельские Острова). После начала специальной военной операции на Украине и введения Россией мер, направленных на ограничение участия иностранного капитала в стратегических отраслях экономики, <...>компания Borets Holding Company Ltd изменила структуру владения ГК „Борец“. Головная компания Sultecor Investments Limited сменила юрисдикцию с кипрской на российскую. В результате контроль над холдингом в 2023 году, согласно заявлениям компании, перешел к созданной в специальном административном районе Калининградской области МКООО „Салтекор Инвестментс“», уточняет «Коммерсант».