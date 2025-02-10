«Коммерсант»: Калининградский арбитражный суд взял под надзор активы ГК «Борец»

Все новости по теме: Экономика

Калининградский арбитраж по требованию Генпрокуратуры наложил обеспечительные меры на доли предприятий холдинга «Борец», в который входят компании, выпускающие оборудование, применяемое при добыче более 80% нефти в России. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как отмечает информагентство со ссылкой на данные надзора, «оказалось, что «ГК „Борец“, имеющая стратегическое значение для страны, находится под контролем подданного Великобритании Марка Шабада, гражданина Швеции Григория Штульберга и израильтянина Леонида Невзлина (признан иностранным агентом в России)».

При этом перевод головной компании холдинга с Кипра в Россию был назван истцами лишь попыткой спрятать ее истинных владельцев. «11 июля 2014 года фигуранты зарегистрировали доли ООО „ПК „Борец“ на аффилированные им Sultecor Investments Limited (Кипр) и Oilfield Equipment Development Center Limited (Сейшельские Острова). После начала специальной военной операции на Украине и введения Россией мер, направленных на ограничение участия иностранного капитала в стратегических отраслях экономики, <...>компания Borets Holding Company Ltd изменила структуру владения ГК „Борец“. Головная компания Sultecor Investments Limited сменила юрисдикцию с кипрской на российскую. В результате контроль над холдингом в 2023 году, согласно заявлениям компании, перешел к созданной в специальном административном районе Калининградской области МКООО „Салтекор Инвестментс“», уточняет «Коммерсант».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter