Калининградстат: зарплата жителей региона за год увеличилась на 15,9%

В ноябре 2024 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата жителей региона составила 66 831,1 руб. Как сообщает Калининградстат в своём докладе о социально-экономическом развитии региона, за год она увеличилась на 15,9%, но по сравнению с октябрём 2024 года понизилась на 1,5%.

Реальная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, составила 105,7% к уровню ноября 2023 года и 97,3% — к уровню октября 2024-го.

Самую высокую зарплату в ноябре получали работники, занятые в сфере сельского и лесного хозяйства, охоты и рыболовства, — 101 287,5 руб. (в сфере рыболовства — 299 261,4 руб.). На втором месте находятся сотрудники, занимающиеся финансовой и страховой деятельностью (109 731,7 руб.), а на третьем — в области информации и связи (94 416,7 руб.).