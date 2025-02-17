Янтарный комбинат сообщил о рекордных продажах на первом онлайн-аукционе (фото)

Изображения: пресс-служба Калининградского янтарного комбината

Янтарный комбинат Ростеха реализовал на первом онлайн-аукционе 97,2% выставленного янтаря. Торги продлились более семи часов и стали самыми продолжительными за всю десятилетнюю историю аукционов балтийского камня, сообщила пресс-служба предприятия.

Первый аукцион янтаря в онлайн-формате состоялся на электронной площадке «Восточная биржа им. В.В. Николаева» 14 февраля 2025 года. На торги было выставлено 143 лота общим весом более 9 тонн на сумму 92,5 млн рублей. В аукционе приняли участие 39 предпринимателей. В процессе торгов начальная цена лотов была увеличена на 37%, а итоговая сумма реализации составила порядка 93,8 млн рублей.

«В ходе первого аукциона мы зафиксировали самую высокую активность участников за все десять лет проведения торговых процедур для переработчиков — в среднем 10 ставок за лот. Для оффлайн-формата рекордный показатель в среднем составлял не более двух ставок за лот. У многих лотов за 2-3 минуты начальная цена взлетала в 4-6 раз», — прокомментировал руководитель службы реализации янтарного сырья Калининградского янтарного комбината Максим Ломакин.

Высокую активность на торгах объясняют возросшим числом участников и привлекательностью представленных лотов. По запросу переработчиков предложения были сформированы в широком весовом и сортовом диапазоне — от 1 кг до 5 тонн полного годового среза. Более 50% от общего количества лотов составили позиции весом до 10 кг, что позволило учесть запрос некрупных переработчиков, отметили на предприятии.

До конца года Янтарный комбинат планирует провести ещё 10 торгов, четыре из которых — аукционы редкого камня и для художников по янтарю — в очном формате. На очных аукционах предприятие намерено представить специальные лоты с янтарём более крупных фракций — от 100 граммов и выше. Также в оффлайн-формате должен пройти аукцион редкого камня в рамках Международного экономического форума янтарной отрасли. В этом году его восьмая сессия состоится на новой площадке — в подмосковном парке «Патриот».

О планах проведения онлайн-аукционов по продаже янтаря комбинат сообщал в декабре 2024 года.