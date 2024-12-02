Янтарный комбинат перешел на онлайн-аукционы по продаже янтаря

В декабре 2024 года Калининградский янтарный комбинат начинает проводить аукционы на право заключения договоров купли-продажи янтаря в онлайн режиме. Как утверждает пресс-служба предприятия, новый формат позволит упростить процедуру регистрации и позволит бесплатно участвовать в торгах с любого электронного устройства, подключенного к интернету, включая смартфон.

Электронные торги будут проводится на электронной площадке АО «Восточная биржа имени В.В. Николаева». Наблюдать за ходом борьбы и вносить свои предложения по стоимости лота можно будет из любой точки мира.

«Прежде всего, новый формат — это максимальное удобство для переработчиков. Теперь нет необходимости ни привозить документы, ни лично приезжать на торги. Просмотр содержимого лотов будет также доступен онлайн. Регистрация на электронной площадке бесплатная. Мы рассчитываем, что онлайн формат сделает участие в аукционе более комфортным, а также даст возможность приобретать сырье компаниям и художникам из других регионов страны, которые в силу дополнительных издержек не участвовали в оффлайн торгах», — отметил генеральный директор Янтарного комбината Михаил Зацепин.

Как утверждает пресс-служба комбината, лоты на аукционные торги формируются с учетом запросов предпринимателей: от 1 кг для художников и до нескольких тонн для крупного бизнеса.

Всего с 2015 состоялось 62 аукциона, в рамках которых 525 участников выкупили почти 126,5 тонн янтаря. В 2024 году из 10 запланированных торгов проведены 9. Последняя продажа с молотка в оффлайн формате прошла на территории Янтарного комбината 29 ноября. Из 85 лотов общим весом более 2,6 тонн со стартовой ценой 16,03 млн рублей было выкуплено 68 лотов, что составило 95% от объема выставленного янтаря. Вырученная сумма достигла 17,8 млн рублей. Заключительные торги этого года, которые запланированы на 20 декабря, пройдут уже в новом формате. Далее вживую будут продавать лишь редкий янтарь — самородки и инклюз — на площадке Международного экономического форума янтарной отрасли AmberForum.