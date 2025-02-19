Бизнес: на цены существенно влияют тарифы естественных монополий

На рост цен в Калининградской области существенное влияние оказывают внутренняя и внешняя логистика, а также тарифы естественных монополий. Такое мнение высказали региональные предприниматели в ходе организованного Балтийским деловым клубом круглого стола, посвященного сдерживанию роста цен.

«На сегодняшний день параметры внешней логистики — где-то около 10% [в структуре издержек]. Бывают товары, на которых расходы совсем низкие, икра — может быть 3%, а бывают и более дорогие — например, туалетная бумага или еще что-то такое, где до 50% доходит», — отметил Дергачев. Внутренняя логистика (доставка товаров в пределах Калининградской области — прим. «Нового Калининграда»), по его словам, «тоже подорожала существенно и составляет на сегодняшний день где-то порядка 6%». «Поэтому, чтобы ценообразование сдерживать, необходимы меры, которые бы позволили издержки снижать», — отметил он.

Также глава «Юрината» добавил, что на сегодня бизнесу «очень сложно снижать издержки, связанные с ростом заработных плат». Кроме того, большая доля издержек — тарифы естественных монополий, в частности, расходы на электроэнергию и тепло.

Дергачева поддержал руководитель мясоперерабатывающей компании «Продуктовый город» Евгений Тиваненков. «Рост естественных монополий за последние годы двукратный. Даже зарплата так не растет, как естественные монополии. Конечно, если есть возможность у правительства Калининградской области обратить внимание на это, особенно на наше „Янтарьэнерго“, это была бы большая помощь», — сказал Тиваненков.