Мясопереработчики пожаловались на дорогое сырье и проблемы с рентабельностью

Все новости по теме: Инфляция

Мясопереработчики Калининградской области отмечают рост цен на сырье, а также отсутствие рентабельности производства.  Об этом рассказал член совета директоров ГК «Продуктовый город» Евгений Тиваненков в ходе организованного Балтийским деловым клубом круглого стола, посвященного сдерживанию роста цен.

Тиваненков отметил, что рост цен на ввозимые в регион свинину, говядину, курятину — это общероссийская проблема. «Но рост сырья огромный. Я скажу про мясопереработку — на сегодняшний день наша отрасль работает в убыток», — рассказал он. По его словам, у производства «сейчас нет рентабельности», производители ориентированы на внутренний региональный рынок, издержки в виде роста зарплат, тарифов естественных монополий и т.д. входят в конечную цену. На вопрос о том, как выживают предприятия, Тиваненков ответил, что «у каждого есть своя подушка безопасности». «„Калининградский деликатес“, „Сибирский деликатес“ уходят и так далее. Достаточно мелкие уже вообще не существуют практически, кроме „Коляды“», — отметил он.

В Калининградской области полтора года назад существенно подорожало в рознице куриное филе. Если в июле 2023 года килограмм филе стоил 349 руб, в августе 2023 года его цена повысилась до 440 руб. В начале февраля 2025 года стоимость килограмма куриного филе в торговых сетях составляла 490 руб. Как писал ранее «Новый Калининград», производители связывали рост цен в том числе с подорожанием кормов.



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter