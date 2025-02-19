Мясопереработчики пожаловались на дорогое сырье и проблемы с рентабельностью

Мясопереработчики Калининградской области отмечают рост цен на сырье, а также отсутствие рентабельности производства. Об этом рассказал член совета директоров ГК «Продуктовый город» Евгений Тиваненков в ходе организованного Балтийским деловым клубом круглого стола, посвященного сдерживанию роста цен.

Тиваненков отметил, что рост цен на ввозимые в регион свинину, говядину, курятину — это общероссийская проблема. «Но рост сырья огромный. Я скажу про мясопереработку — на сегодняшний день наша отрасль работает в убыток», — рассказал он. По его словам, у производства «сейчас нет рентабельности», производители ориентированы на внутренний региональный рынок, издержки в виде роста зарплат, тарифов естественных монополий и т.д. входят в конечную цену. На вопрос о том, как выживают предприятия, Тиваненков ответил, что «у каждого есть своя подушка безопасности». «„Калининградский деликатес“, „Сибирский деликатес“ уходят и так далее. Достаточно мелкие уже вообще не существуют практически, кроме „Коляды“», — отметил он.

В Калининградской области полтора года назад существенно подорожало в рознице куриное филе. Если в июле 2023 года килограмм филе стоил 349 руб, в августе 2023 года его цена повысилась до 440 руб. В начале февраля 2025 года стоимость килограмма куриного филе в торговых сетях составляла 490 руб. Как писал ранее «Новый Калининград», производители связывали рост цен в том числе с подорожанием кормов.