СМИ: резидентами калининградского оффшора стали две «дочки» «Русала»

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Две «дочки» «Русала» — МКООО «Юнайтед Компани Русал Силикон» и МКООО «Юнайтед Компани Русал Фойл» — стали резидентами специального административного района (САР) на Октябрьском острове в Калининграде. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Обе компании были зарегистрированы 19 февраля. Уставный капитал «Юнайтед Компани Русал Силикон» составляет 900,36 млн рублей, «Юнайтед Компани Русал Фойл» — 239 тыс. рублей.

Как напоминает информагентство, в конце 2023 года совет директоров En+ рассматривал редомициляцию United Company Rusal Silicone Limited (Кипр) и United Company Rusal Foil Limited (Кипр). «Русал» в 2020 году прошел перерегистрацию с о.Джерси в САР в Калининграде.

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