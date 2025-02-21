Гендиректор «Портового элеватора»: область осталась без квот на экспорт кукурузы

Изменения в мировой политике дают основания полагать, что региональные сельхозпроизводители могут вернуться на европейские рынки. При этом регион в начале 2025 года остался без квот на экспорт кукурузы. Об этом рассказала в ходе круглого стола Балтийского делового клуба гендиректор «Портового элеватора» Елена Зайцева.

«Каждый год с 15 февраля по 30 июня ограничивают экспорт в виде квот. В этом году вообще не выделили квоты на экспорт кукурузы. В Калининградской области всегда есть профицит зерна, в том числе и кукурузы. Я знаю, что остатки существуют у наших товаропроизводителей. На экспорт, получается, с 15 февраля вывозить уже нельзя», — рассказала руководитель компании. При этом, по ее словам, Приморский край получил квоту в 337 тыс. т, Амурская область — 200 тыс. т.

«Сейчас такие изменения идут в мировой политике. И, кто знает, может быть, завтра у нас появятся возможности экспортировать на тот рынок, где мы всегда присутствовали. Например, достаточно много наших клиентов отправляли кукурузу в ту же Норвегию. А квот не будет. Это достаточно серьезное ограничение для того, чтобы тот профицит, который есть, можно было бы экспортировать и реализовывать продукцию», — пояснила Елена Зайцева.

Кроме того, по её словам, в настоящее время нет государственной поддержки производителей, которые хотели бы вывозить свою продукцию на основную территорию России. «На сегодняшний день стоимость фрахта где-то около 5000 рублей за тонну с НДС — это достаточно серьезная финансовая нагрузка, если перевозить из Калининграда тот профицит зерна, который существует, потребителям в Ленинградской области. Поэтому субсидирование, например, каботажной перевозки было бы тоже достаточно полезно для наших экспортёров, для наших товаропроизводителей», — отметила предприниматель.